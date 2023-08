Come mettere le Note su Pages? È facile lato Apple

Anche con il nuovo iOS 17 in arrivo in autunno, Apple migliorerà ulteriormente l’applicazione Note che diventerà uno strumento ancora più potente destinato ad aprirsi a vari utilizzi. Non tutti sanno però che con l’app Note permette anche di esportare le note per modificarle inPages.

Il procedimento è molto semplice:

Apri l’app Note su iPadOS o iOS

Apri la nota che desideri trasferire in Pages

Clicca sul pulsante di condivisione

Scegli “Apri in Pages” dal foglio di condivisione

La stessa procedura può essere applicata anche a Mac:

Apri l’app Note in macOS

Vai all’interno di una Note

Fai click sul pulsante “Condividi” e da qui scegli “Apri in Pages”

Il dispositivo provvederà a copiare non solo il contenuto del testo, ma anche la formattazione che viene mantenuta. Chiaramente, una volta esportata la Nota in Pages si può anche modificare o salvarla in altri formati come il PDF.