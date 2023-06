Come mettere l'orario nelle foto su iPhone? Questi sono alcuni metodi

Con iOS 17 l’app Foto sarà ancora più smart, ma all’appello manca una funzionalità che sia per ragioni puramente estetiche che per altre è molto richiesta dall’utente: la possibilità di inserire l’orario e la data direttamente nelle Foto di iPhone. Non mancano le alternative però.

Ad esempio, direttamente dall’App Store è possibile scaricare l’app Watermark che permette di aggiungere appunto una filigrana sulle fotografie scattate contenente la data e l'orario. Ciò che bisogna fare è aprire l'applicazione, quindi una fotografia presente nella galleria e toccare su “Full” e poi sul segno di spunta in alto a destra.

A questo punto, facendo swipe verso il basso sarà possibile selezionare il tipo di filigrana: scegliete quella con orario, mese ed anno e quindi lo stile che desiderate. L’applicazione vi darà la possibilità di spostare la filigrana e scegliere le dimensioni a seconda delle vostre esigenze e gusti.

Ovviamente restano disponibili anche altre alternative come quelle di Instagram: potete caricare la fotografia in una storia, inserire data ed orario e quindi salvarla.