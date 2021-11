Come faccio a mettere in ordine i canali del digitale terrestre?

Mentre si inizia a parlare delle sintonizzazioni richieste con lo switch off al DVB-T2, in molti continuano a segnalare problemi con la numerazione dei canali. Come risolverli quindi? Ve lo spieghiamo noi in questo approfondimento.

Partiamo col dire che se si effettua la ricerca automatica dei canali, il televisore si affiderà all'LCN nazionale. Ciò vuol dire che aggancerà la numerazione prevista per ogni mux per ogni canale ed ordinerà in automatico i canali: qualora dovessero verificarsi conflitti (come nel caso di Canale 5 e Canale 5 HD che vengono sintonizzati entrambi sulla posizione 5), l'utente potrà decidere quale spostare e quale non sintonizzare.

I televisori però includono anche un sistema di modifica della numerazione: vi basterà aprire il menù "Impostazioni" e quindi cercare "Configurazione Canali" o "Gestione Canali". A questo punto si aprirà una nuova schermata contenente la lista completa dei canali agganciati: dovrete premere o il tasto "modifica" oppure cercare la voce "sposta programma" o "cambia programma" per selezionare il nuovo posizionamento. Una volta scelto il nuovo LCN, dovrete dare conferma ed il gioco è fatto.

Specifichiamo però che se effettuate una nuova sintonizzazione automatica, perderete tutte le modifiche apportate.

Se invece visualizzate il messaggio assenza di segnale, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento.