Come si fa a mettere la password a un file su iPhone? Alcune idee

Gli iPhone, come ormai tutti gli smartphone in commercio, sono più che semplici dispositivi per chattare e chiamare gli amici o parenti. Al suo interno infatti capita sempre più spesso di salvare file anche importanti, ma come si fa per proteggerli con delle password? Vediamo alcune idee su iPhone.

La misura più basilare per tenere i file lontani da occhi indiscreti è rappresentata dall’impostazione di una password o dal sistema di riconoscimento facciale. In questo modo, potrà accedere ai file memorizzati in locale solo chi è a conoscenza del codice.

Per i file PDF più sensibili è anche possibile impostare una password da richiedere ed immettere nell’apposito campo al momento dell’apertura. Se volete salvare i documenti su Google Drive, potete scaricare l’app e quindi bloccarla con Face ID o Touch ID attraverso l’apposita opzione presente direttamente nel menù dedicato.

Sull’App Store di iOS comunque sono disponibili varie applicazioni che permettono di impostare le password ai file.

