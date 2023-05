Come mettere la password su Note su iPhone? Non è difficile

Dopo aver scoperto come creare un PDF su iPhone e aver utilizzato la procedura mediante l'app Note per scannerizzare documenti come carte di identità e di credito, potreste sentire la necessità di usare una password per proteggere le vostre note più private. Ma come si fa a ottenere questo livello extra di sicurezza?

La procedura è molto semplice, e viene spiegata da una linea guida di Apple. Per prima cosa, ricordatevi di aggiornare il vostro iPhone o iPad a iOS 16, se non lo avete già fatto. Le possibilità offerte da iOS 16 in termini di protezione delle note sono essenzialmente due:

Una è quella di proteggere l'app Note "per intero" con una password univoca o tramite il codice dell'iPhone o lo sblocco con Face ID o Touch ID del device.

L'altra, invece, è quella di proteggere una sola nota con una password univoca impostata direttamente dall'app Note.

Per eseguire il primo procedimento, recatevi nelle Impostazioni del vostro smartphone e scendere finché non trovate l'app Note. Fatto ciò, toccate "Password" e scegliete quale (o quali) account proteggere con password. Se avete più account collegati alla stessa app Note, dovrete attivare la password per ciascuno di essi. Fatto ciò, vi verrà chiesto di indicare se utilizzare il Face ID insieme al codice numerico dello smartphone o una password univoca ad hoc per lo sblocco. Scegliete il tipo di sblocco che preferite e il gioco è fatto: la vostra app Note sarà interamente protetta.

Per eseguire la seconda procedura, invece, dovrete aprire l'app Note e poi la nota che volete proteggere. Qui, toccate il pulsante "Altro" (i tre puntini in alto a destra del device) e toccate "Proteggi". Seguite le istruzioni a schermo per impostare una password per la singola nota o lo sblocco tramite Face ID: fatto ciò, la vostra nota sarà protetta e pressoché inespugnabile.