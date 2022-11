Come mettere in pausa l'abbonamento DAZN durante i Mondiali?

Quando mancano ormai poche settimane al via dei Mondiali di Qatar 2022 che saranno trasmessi anche sul nuovo canale Rai 4K su digitale terrestre, e coloro che hanno sottoscritto DAZN solo per la Serie A e gli altri campionati sono alle prese con la disattivazione dell’abbonamento.

Tuttavia, non tutti sanno che DAZN permette anche di mettere in pausa la propria sottoscrizione, attraverso un sistema che blocca tutti i pagamenti per un determinato lasso di tempo.

Per mettere in pausa un abbonamento DAZN è necessario effettuare il login sul sito web da PC o tablet, e quindi tramite il menù accessibile in alto a destra cliccare su “Il mio account”. A questo punto ci si può spostare nel pannello “Abbonamento” che come viene indicato direttamente nella descrizione permette di gestire il piano e cambiare il metodo di pagamento.

Da questa sezione per mettere in pausa l’abbonamento è necessario cliccare su “voglio mettere in pausa”: DAZN reindirizzerà ad una pagina che permette di scegliere dopo quanto tempo riattivare l’abbonamento. Si può scegliere tra le opzioni predefinite (1 mese, 2 mesi) o scegliere una determinata data. Durante questo periodo non si potrà accedere a DAZN ma si potrà effettuare l’accesso all’account. La piattaforma di streaming evidenzia che “tutti i pagamenti saranno sospesi per la durata della pausa”.