Come mettere il Picture in Picture su Safari da Mac? Non è difficile

Di recente abbiamo scoperto perché non guardare Netflix su Chrome e perché, invece, su Safari l'esperienza è migliore. Oggi, invece, ci soffermeremo su un'altra particolarità del browser Apple: la modalità Picture in Picture (PiP).

Per chi non lo sapesse, infatti, è possibile impostare Safari per permettergli di trasferire i video di YouTube al di fuori della finestra di navigazione, su finestre flottanti nel desktop proprio come accade con lo smartphone, però su desktop.

Per farlo, accendere il proprio Mac con macOS e aprire Safari. Andare sul sito web di YouTube e aprire il video che si desidera riprodurre. A questo punto, spostando il cursore del mouse all'interno dell'area del video, premere il tasto destro e scegliere "Enter Picture in Picture" dal successivo menu a tendina.

Una volta apparsa la nuova finestra flottante, si potrà adagiare su uno dei quattro angoli, ridimensionare, controllare il flusso video e riportare l'immagine nella finestra d'origine.

Come avrete modo di testare con mano, è davvero molto semplice riuscire a impostare la modalità PiP su YouTube su Safari per macOS.

