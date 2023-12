Come mettere il profilo privato su Threads? Bastano pochi tap da Android

Dopo aver approfondito che cos'è il fediverso, vale la pena tornare a trattare in questa sede Threads, il nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci da poco approdato anche in Italia. Infatti, più di qualcuno si sta chiedendo se risulta effettivamente possibile rendere privato un profilo in questo contesto.

La risposta è affermativa e tra l'altro non si tratta nemmeno di un'operazione poi così complessa da mettere in atto. Partendo infatti dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili del social network, ad esempio quella semplicemente scaricabile a partire dal Play Store di Google per Android, bastano pochi tap per raggiungere tale obiettivo.

Più precisamente, una volta che avete avviato l'applicazione di Threads sul vostro dispositivo di fiducia, avendo ovviamente effettuato il login, potreste voler premere innanzitutto sull'icona dell'account collocata in basso a destra. Dopodiché, una volta fatto tap sull'icona delle due righe orizzontali che fa capolino in alto a destra, potrete selezionare la voce "Privacy".

Ecco dunque che, come prima opzione presente in alto, noterete "Profilo privato". Non vi resta che attivare l'apposita levetta e approfondire le indicazioni che compaiono a schermo per riuscire nel vostro intento. Insomma, sì: anche su Threads risulta possibile impostare come privato il proprio account social (potreste in ogni caso magari voler dare un'occhiata anche al collegamento "Profili bloccati", accessibile dalla stessa schermata).