Come mettere lo schermo diviso su Android? Sui Pixel 7 è diverso

Se in rete iniziano a spuntare i primi rumor su G3 Tensor e Pixel 8, in realtà il 2023 vede ancora il dominio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, due dispositivi rispettivamente flagship e premium proposti a prezzi a dir poco esaltanti rispetto ai diretti competitor.

Sempre rispetto alla concorrenza, tuttavia, anche le differenze sul software sono sostanziali. Per esempio, l'IA di Google consente ai suoi Pixel di portare a termine operazioni tutt'altro che banali, come la trascrizione delle registrazioni o la comoda Gomma Magica. Oggi, però, siamo qui per concentrarci su una funzione più diffusa ma tutt'altro che banale da utilizzare su un dispositivo Google, per quanto sorprendentemente semplice.

Stiamo parlando dello schermo diviso, vale a dire quella comoda funzione che permette di sfruttare l'ampio schermo del dispositivo per interagire con due app contemporaneamente. Su molti dispositivi questa funzione è da attivare e fino a qualche tempo fa anche sui Pixel era così. Nelle ultime versioni del software, però, qualcosa è cambiato e, contrariamente a quanto indicato nella guida ufficiale, non ci sarà da scavare nelle Impostazioni.

Per attivare lo schermo diviso non dovremo fare altro che entrare nella schermata con le app in background (swipe fermandosi a metà altezza verso l'alto oppure il classico "quadratino") e scegliere l'app da mettere in alto. A questo punto, occorrerà effettuare un tap sull'icona dell'applicazione, presente in alto al centro. Si aprirà un menu a tendina con il nome dell'app e varie opzioni: scegliete "Dividi in alto".

Ora non dovrete fare altro che scegliere l'app da mettere in basso semplicemente scorrendo dalla lista e il gioco è fatto: le due app occuperanno ciascuna metà schermata e potrete portare a termine le vostre operazioni in contemporanea.

Se siete interessati a scoprire qualcosa in più sulle altre funzioni del robottino verde, ecco come attivare l'allerta terremoti su Android, una funzione salvavita.