Come mettere una Storia su Telegram? Ora tutti possono farlo

È passato poco più di un mese dall’annuncio delle Storie di Telegram , e dopo una fase in cui erano a disposizione esclusivamente degli abbonati Premium, l’applicazione le ha rese disponibili per tutti. Ma come si pubblicano?

Su iOS, basta semplicemente aprire la lista chat e cliccare sul pulsante “+” in alto a destra, alla sinistra del tasto che permette di avviare una nuova conversazione. Su Android invece sempre nello stesso tab è presente l’icona della fotocamera Android. Chiaramente, come avviene per Instagram e Facebook, si possono inserire nelle storie anche fotografie e video presenti direttamente dal proprio rullino fotografico, ma è anche possibile scattarne di nuove o acquisire un filmato tenendo premuto sul pulsante centrale.

Presente anche una modalità a doppia fotocamera che permette di catturare un momento da qualsiasi angolazione, sia utilizzando la fotocamera anteriore che posteriore. Telegram ha anche integrato un editor di media per correggere i parametri dell’immagine (contrasto, saturazione, luminosità) ma anche aggiungere sticker, GIF, testo ed il tag con la posizione.

Telegram ha anche messo a disposizione un’ampia platea di opzioni di privacy ma anche per scegliere la scadenza delle storie che possono durare 6,12, 24 o 48 ore. A questa imposizione si può accedere tramite l’icona del cronometro.