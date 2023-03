Come mettere il tema scuro su Google Documenti? È semplice

Ormai ogni applicazione ha una modalità scura: per esempio, Windows 11 ha ricevuto il tema scuro fin dal lancio, mentre anche Google Chrome ha una modalità simile per la navigazione sul web. Persino le pagine di Everyeye.it hanno un tema scuro! Vediamo dunque come impostare il tema scuro su Google Documenti, una delle app più utilizzate al mondo.

Il procedimento per avere il tema scuro su Google Documenti è molto più semplice su mobile che su desktop, questo è poco ma sicuro. D'altro canto, però, è proprio in mobilità che la modalità scura dà i maggiori vantaggi: da una parte, infatti, essa potrebbe rivelarsi utilissima per ridurre l'affaticamento della vista negli individui fotosensibili o con problemi visivi; dall'altra, invece, tale modalità potrebbe allungare la vita della batteria dello smartphone, benché solo leggermente, specie nel caso di device con schermi OLED.

Dunque, per avere Google Documenti in modalità scura vi basterà aprire l'app di Google Docs sul vostro smartphone e cliccare sull'icona del menu "ad hamburger" in alto a sinistra (le tre linee orizzontali sovrapposte, per intenderci). Fatto ciò, selezionate Impostazioni: una volta aperta la tab delle Impostazioni, cercate il sotto-menu "Tema" e apritelo. Qui, infine, vi basterà selezionare "Scuro", e il gioco sarà fatto. Se avete già impostato di default la modalità scura nel sistema operativo del vostro smartphone, inoltre, potrete semplicemente cliccare "Impostazione predefinita di sistema" e l'app seguirà le vostre preferenze generali.

Su desktop le cose si fanno più complesse, perché la web app di Google Documenti non possiede nativamente un modalità scura. Tuttavia, le estensioni per il browser potrebbero venirvi in aiuto. Tra queste, segnaliamo Google Docs Dark Mode, supportata sia su Chrome che su Microsoft Edge, e Super Dark Mode, che invece supporta Chrome e Opera. Per attivare i due plugin vi basterà seguire il procedimento standard per ogni estensione, passando dal Chrome Web Store.