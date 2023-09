Come mettere il tema scuro su Outlook? È un gioco da ragazzi

Dopo aver scoperto come inviare allegati pesanti su Outlook, torniamo ad occuparci del provider email di Microsoft per scoprire un'altra funzione che potrebbe fare la felicità di molti utenti. Sapete come fare per attivare la modalità scura su Outlook? È davvero semplicissimo!

Se avete un PC Windows e utilizzate l'app desktop di Outlook, l'attivazione della modalità scura richiede pochi passaggi. Innanzitutto, aprite l'app di Outlook sul PC, poi recatevi nel menu "File" e nel sotto-menu "Account Office". Qui, troverete la sezione "Tema di Office". Cliccate sul menù a tendina e, infine, cliccate su "Scuro". Fatto ciò, avrete impostato la modalità scura su Outlook!

Tornate pure alla vostra casella di posta e vedrete che l'UI non sarà più bianca, ma di un colore grigio scuro. Per tornare nella modalità chiara, ovviamente, il procedimento sarà lo stesso, ma al posto di selezionare "Scuro" dal menù a tendina dovrete scegliere "Chiaro". Vi ricordiamo che l'impostazione del tema di Office vale per tutte le app della suite Microsoft: in altre parole, se già usate Word, Excel o Powerpoint in modalità scura non dovrete modificare anche la visualizzazione di Outlook.

Se siete tra i tanti che invece utilizzano la mail di Outlook dal web, il procedimento è leggermente diverso. Innanzitutto, aprite la pagina web di Outlook. Qui, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra dello schermo, vicino alla vostra foto profilo. Nel menù che si aprirà, cliccate su "Generali" e poi su "Aspetto". Qui, potrete selezionare la vostra modalità preferita tra quella chiara e quella scura, oppure decidere se adeguare Outlook alle impostazioni del browser. Selezionate "Scura" e tornate alla vostra casella mail: semplicissimo!

Ovviamente, per disabilitare la modalità scura su Outlook web, dovrete semplicemente svolgere il medesimo procedimento e selezionare "Chiara" nelle Impostazioni di Aspetto della pagina web. Sotto alla selezione della modalità, inoltre, potrete scegliere quale tema applicare alla vostra posta elettronica, modificandone così i colori.