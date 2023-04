Come mettere il tema scuro su tutti i siti Web? Non è difficile

La Dark Mode è diventata il metodo di fruizione preferito per moltissimi utenti, sia sui social che nella navigazione tradizionale. Purtroppo, però, non tutti i siti web la supportano. Dopo aver visto come mettere la modalità scura su Google Documenti, ecco come farlo un po' ovunque.

Sì, perché esistono dei possibili approcci che consentono di uniformare il più possibile la propria navigazione, forzando laddove non disponibile anche la modalità scura.

Su Chrome esistono due metodi: il primo è quello di cimentarsi tra le impostazioni sperimentali; il secondo, invece, prevede il download di un'estensione.

Per chi vuole avventurarsi tra le feature nascoste di Chrome, basterà copincollare questa riga sulla barra degli indirizzi:

chrome://flags/#enable-force-dark

A questo punto premete Invio e scegliete "Enabled" su "Auto Dark Mode for Web Contents". Dopodiché sarà necessario cliccare "Reboot" in calce alla pagina e il gioco è fatto. Potete, al contrario, utilizzare l'estensione Super Dark Mode, completamente gratuita.

Se vi trovate su MacOS, la guida per Chrome è identica. Chi preferisce usare Safari, invece, potrà provare l'add-on Night Eye, disponibile per tre mesi in versione Pro completamente gratuita (esiste anche per Chrome e per Firefox). Dopodiché sarete automaticamente spostati alla versione Lite oppure potrete continuare a usufruire del suo pieno potenziale con abbonamento annuale.

Sempre su Safari, potrete sfruttare un altro trucco: la modalità lettura supporta infatti una sua dark mode, quindi se il vostro obiettivo più che una navigazione movimentata riguarda la lettura di un lungo approfondimento, potrete fare affidamento su questa feature gratuita e integrata.

Su Mozilla Firefox, infine, il metodo più rapido e gratuito è quello di affidarsi all'estensione Dark Reader, che potrà essere utilizzata in maniera molto simile a Super Dark Mode per Chrome.