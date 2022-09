Come mettere fine al tracking delle email su Gmail? Le opzioni che non conoscete

La posta elettronica di Google è tra le più diffuse e utilizzate nel mondo. Di recente ha cambiato veste e abbiamo anche visto come tornare alla vecchia grafica di Gmail. In questa guida, invece, ci concentreremo su un'altra importante funzionalità.

Parliamo, nello specifico, del tracking pixel, una modalità di tracciamento che consente di ai mittenti di sapere quando e quante volte aprite una determinata email e persino se la inoltrate, attraverso immagini nascoste all'interno del corpo.

Quando aprite una nuova mail dotata di tracciamento tramite pixel, questi comandi nascosti vengono innescati e producono notifiche e segnali che verranno poi spediti all'autore del messaggio.

Su Gmail è possibile bypassare questo annoso problema in pochi click. Per farlo, aprite l'app Gmail su Android o iOS, oppure anche la versione web. In tutti i casi, entrate nelle impostazioni (nella versione web, cercate l'ingranaggio in alto a destra e successivamente "Visualizza tutte le impostazioni").

A questo punto, cercare la voce "Immagini" tra le impostazioni "Generali" e impostare "Chiedi prima di visualizzare immagini esterne". A questo punto potrete chiudere l'app e tornare a godervi le vostre email, mentre su web dovrete scorrere a fine pagina e salvare le impostazioni.

In ogni caso, ora l'apertura delle email non innescherà nessuna reazione legata ai pixel, ma in tutte le email verrà inibita la visualizzazione delle immagini, che dovranno essere scaricate manualmente all'apertura di ogni singola email.

Per scoprire altre interessanti funzionalità della posta elettronica di Google, ecco come effettuare chiamate su Gmail tra Android e iOS.