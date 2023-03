Come si fa a mettere WhatsApp su iPad? Ecco come si può usare

Sono passati diversi mesi da quando è stata annunciata l'app di Whatsapp per iPad ed almeno al momento in cui stiamo scrivendo il client ufficiale dell'applicazione di messaggistica di Meta ancora non è arrivato. Tuttavia, non tutti sanno che un modo per usarla c'è comunque, senza passare tramite app di terze parti.

Nel ricordarvi che Whatsapp può bannare il vostro account, oggi siamo qui a spiegarvi come fare per utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea dal vostro tablet, indipendentemente dal modello e dal sistema operativo.

La procedura è molto semplice e ciò che dovete fare è semplicemente collegarvi da Safari su iPad al sito web.whatsapp.com, inserendo il link nella barra degli indirizzi. A questo punto non dovrete fare altro che seguire le istruzioni presenti sullo schermo: il browser vi chiederà di scansionare il QR Code presente sul display con lo smartphone a cui è legato il vostro numero di telefono ed il gioco è fatto. Whatsapp è pronto per essere utilizzato direttamente dal browser. La versione browser di Whatsapp per Safari si comporta in maniera simile a quella per Mac e PC, e supporta anche i messaggi vocali.

Un consiglio che possiamo darvi è di aggiungere il sito alla Homescreen attraverso il pulsante di condivisione e la funzione "Aggiungi alla schermata Home".