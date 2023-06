Come mettere i widget su iPad nella schermata di blocco? Non è difficile

Quando Apple lancerà iPadOS 17, i tablet del colosso di Cupertino otterranno finalmente i widget interattivi. In attesa dell'arrivo del nuovo sistema operativo per iPad, però, potrebbe essere giunto il momento di riordinare i vostri widget: lo sapevate che potete inserirli direttamente sulla lock screen del device?

Al momento, i widget su iPad si possono inserire in cinque posizioni, ovvero nella schermata Home, nella schermata Oggi (quella accessibile con lo swipe a destra dalla schermata di blocco o dalla Home, per intenderci), al di sotto dell'orologio della schermata di blocco quando l'iPad è in verticale, a sinistra di quest'ultimo quando è in orizzontale e al di sopra dell'orologio in entrambi gli orientamenti. Sono dunque tre le posizioni per i widget nella schermata di blocco del vostro tablet Apple.

Per aggiungere un widget alla lock screen su iPad dovrete anzitutto sbloccarlo tramite Face ID o Touch ID, senza però aprire la schermata Home. Al contrario, dovrete toccare qualsiasi punto della schermata di blocco finché non vi apparirà la possibilità di personalizzarla. Fatto ciò, toccate sul pulsante "personalizza" in basso al centro dello schermo, e poi su "personalizza schermata di blocco".

Entrerete così nel menu di personalizzazione della schermata di blocco: si tratta di una feature introdotta con iPadOS 16, sulla falsariga della personalizzazione della lock screen degli iPhone di iOS 16. Se il vostro iPad si trova in modalità orizzontale, sulla sinistra del menu troverete la scritta "aggiungi widget": scegliete il widget (o i widget) che preferite e inseritelo (o inseriteli) nell'apposita barra, eventualmente fino a completarla. In questo modo, avete impostato i widget per l'iPad in orizzontale.

Fatto ciò, senza uscire dal menu di personalizzazione, ruotate il vostro iPad in verticale e vedrete comparire un altro menu dei widget, questa volta al di sotto dell'orologio di sistema: personalizzate anche quest'ultimo con i vostri widget, in modo da avere due configurazioni diverse, una per l'orientamento verticale e una per l'orientamento orizzontale. Fatto ciò, ricordatevi di selezionare quali widget e informazioni andranno al di sopra dell'orologio: questi ultimi rimarranno gli stessi sia orientando il tablet in orizzontale che ruotandolo in verticale, perciò non dovrete impostarli due volte.