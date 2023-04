Come si mettono i Comandi Rapidi su iPhone e iPad? Alcune idee

Su tutti gli iPhone ed iPad, ma anche sui Mac, è disponibile l’applicazione “Comandi Rapidi” che non è molto utilizzata ma al suo interno nasconde na serie molto importante di potenzialità.

Sebbene non sia in grado di fare quasi tutto, può essere utilizzata per creare scorciatoie, ma anche automazioni al verificarsi di determinate condizioni.

Ad esempio, si può fare in modo che l’iPhone abiliti in automatico la modalità a risparmio energetica quando lo smartphone raggiunge una determinata percentuale: l’automazione in questione si crea facilmente facendo tap sul pulsante “Automazione” in calce ed abilitando tutte le regole del caso.

Se nelle Full Immersion invece avete fatto in modo che quando vi collegate alla vostra auto tramite Bluetooth si abiliti in automatico la modalità “Guida”, invece, potete sfruttare l’automazione di Apple Music per fare in modo che il vostro iPhone dia il via alla riproduzione di una determinata playlist nel momento in cui viene attivata quella determinata Full Immersion. Lo stesso vale anche per la modalità “Fitness”, se avete una raccolta di canzoni dedicata al vostro allenamento.

Scorrendo sul web (ma anche banalmente su TikTok), potete trovare tantissime idee che possono aumentare anche la produttività del vostro iPhone in ambito lavorativo. Le potenzialità di questo tool insomma sono davvero tante.