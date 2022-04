Come si mettono i contenuti sensibili su Twitter? Non è difficile

Mentre la piattaforma dei cinguetti si prepara a un profondo cambiamento dopo l'acquisizione del 9,2% di Twitter da Elon Musk, molti utenti vanno ancora alla scoperta delle sue funzionalità essenziali. Tra queste, l'impostazione sui contenuti sensibili.

Qualcuno, infatti, potrebbe trovarsi nella condizione di dover pubblicare contenuti particolari, ad esempio sul conflitto in Ucraina, con riferimenti più o meno espliciti ad alcuni argomenti la cui diffusione dovrebbe essere controllata, soprattutto per i minori.

Per questo, Twitter ha introdotto la funzione per contrassegnare i post in modo tale da oscurare foto e video condivisi salvo esplicita richiesta di rivelarne il contenuto da parte degli utenti della piattaforma.

Prima di procedere, naturalmente, occorre recarsi sulla pagina principale di Twitter e compilare normalmente il post senza pubblicarlo. Poi, su smartphone, selezionare l'icona con il pennello all'angolo in basso a destra della foto o del video che si intende modificare per avere accesso all'apposito menu.

In questa schermata, in basso, selezionare l'icona con la bandiera per accedere alle impostazioni di protezione e scegliere la categoria sensibile a cui appartiene il post (nudità, violenza, pubblico sensibile). A questo punto, completare la modifica dal pulsante in alto a destra e salvare. A questo punto, sarete pronti per condividere il vostro contributo con la community tutelando al contempo il pubblico più impressionabile.

Per chi se lo fosse perso, intanto, ricordiamo che ci sono grandi novità nell'aria. Infatti, sembra che l'azienda stia lavorando per consentire la scrittura in due dei post su Twitter.