Come migliorare l'audio di una chiamata su iPhone? Alcuni consigli

Mentre continuiamo ad analizzare le novità di iOS 17, ci soffermiamo anche sulle funzionalità presenti su iOS 16, il sistema operativo per iPhone che è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Apple.

Con iOS 16.4 lanciato qualche mese fa, Apple ha introdotto un sistema che permette di migliorare in maniera importante la qualità delle chiamate. Si tratta dell’Isolamento Vocale che può essere attivato in maniera molto semplice: durante la chiamata è necessario fare swipe verso il basso dalla parte destra del notch e quindi in alto a destra, nel Centro di Controllo, fare tap su “Microfono” e selezionare “Isolamento vocale”.

In questo modo, l’iPhone migliorerà la qualità delle vostre chiamate in quanto sarà in grado di filtrare i suoni di sottofondo (che sia traffico, cantieri o altro) per amplificare la propria voce e farla sentire più chiara.

L’Isolamento vocale di iPhone è disponibile sui seguenti modelli:

iPhone SE 2

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 MIni

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Chiaramente, è disponibile anche un’altra modalità che si chiama “Ampio Spettro”, che fa in modo che durante le chiamate sia udita non solo la propria voce ma anche quella delle persone circostanti, così come i rumori.