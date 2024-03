Come migliorare l'audio su Zoom? Alcuni aspetti a cui potreste non aver pensato

A quanto pare, Zoom non se la sta passando troppo bene: dopo l'ascesa dell'app durante la pandemia, infatti, la sua popolarità è andata calando rapidamente con il ritorno al lavoro in presenza. Tuttavia, sono in tantissimi a usare ancora il software per le proprie videochiamate. Ma come si migliora l'audio su Zoom? Ecco qualche consiglio!

La prima cosa da fare è capire perché il vostro audio si sente male: per farvi un'idea chiara del problema, provate a effettuare una videochiamata con un amico o un collega, in modo da avere un'idea di come la vostra voce viene percepita dagli altri. Testate anche altri servizi per videochiamate, come Skype e Google Meet, per verificare che il problema non sia il software in sé: qualora dovesse trattarsi di un bug di Zoom lato software, il consiglio è quello di reinstallare l'app da zero.

Se invece i problemi persistono, potreste voler rivedere la posizione del vostro microfono. Assicuratevi che quest'ultimo sia sufficientemente vicino a voi, in modo da catturare correttamente la vostra voce, e che il cavo di collegamento al PC non sia danneggiato. Se possedete un microfono particolarmente vecchio o di scarsa qualità, potreste anche valutare una sostituzione con un prodotto più recente, in modo da apparire più professionali durante le videochiamate.

Un'altra possibile spiegazione per un audio malfunzionante potrebbe essere la connessione a internet instabile: verificate dunque che il modem funzioni correttamente e che il vostro router non abbia alcun problema. Qualora doveste scoprire dei guasti nella vostra rete Wi-Fi o nella connessione a internet, il consiglio è quello di riavviare il router o di contattare il vostro provider, per verificare che il guasto non riguardi la rete generale.

Infine, potreste voler "smanettare" con le impostazioni audio di Zoom e del vostro device per ottenere una qualità maggiore delle videochiamate. In particolare, assicuratevi che il dispositivo di input e quello di output audio siano settati correttamente sia dalle impostazioni del vostro PC, smartphone o Mac che da quelle di zoom: fate particolare attenzione al collegamento di microfoni e cuffie Bluetooth, che potrebbe richiedervi di modificare manualmente la sorgente da cui registrare il vostro audio!