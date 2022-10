Come migliorare le prestazioni dei giochi su PC con Windows 11? I consigli di Microsoft

In un nuovo documento di supporto pubblicato da Microsoft, gli ingegneri del colosso di Redmond si soffermano sul miglioramento delle prestazioni da gaming sui PC basati su Windows 11.

Il consiglio è per certi versi sorprendente, visto che la società americana invita gli utenti a disattivare alcune funzionalità di sicurezza dell’OS, pur sottolineare che ciò deve essere fatto esclusivamente durante il gaming e che le opzioni debbono essere riattivate in seguito.

Secondo Microsoft, le opzioni che vanno ad influire sulle prestazioni dei giochi sono due: Memory Integrity e la Virtual Machine Platform. Disattivandole, gli utenti dovrebbero essere in grado di godere di un’esperienza di gioco migliore, pur mettendo da parte la sicurezza. Chiaramente si tratta di una soluzione temporanea, e Microsoft evidenzia a più riprese che le due impostazioni in questione devono essere subito riattivate una volta terminata la sessione da gaming.

Nel documento si legge che “Microsoft utilizza la virtualizzazione in Windows 11 per scenari che includono l’Hypervisor-protected code integrity (HVCI), chiamata anche Memory Integrity, e la Virtual Machine Platform (VMP)”.

Le informazioni complete sono disponibili direttamente nel documento di supporto di Microsoft, in cui sono presenti anche le informazioni ed istruzioni su come disabilitare le impostazioni in questione.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come avere la nuova grafica su Windows 11, grazie all’aggiornamento 22H2 manuale.