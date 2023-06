Come migliorare la qualità audio di Spotify? Ecco alcune idee

Dopo aver visto come cambiare cover a una playlist Spotify, torniamo a scavare nei meandri della piattaforma verde per rispondere a un'altra domanda piuttosto gettonata: come fare per cambiare e possibilmente migliorare la qualità dell'audio?

In prima battuta, se siete ancora alla ricerca di un nuovo dispositivo, vi consigliamo di dare un'occhiata ad alcune funzionalità spesso sottovalutate nella scelta dello smartphone, tra cui anche il comparto audio, possibilmente stereo, e la presenza o assenza del jack audio da 3,5 mm, a seconda delle vostre preferenze.

Al netto di ciò, ovviamente consigliamo di dare un'occhiata alle impostazioni dell'applicazione di Spotify. Potrete scegliere tra i vari livelli di qualità dello streaming, con la possibilità di cambiare la qualità a seconda che vi troviate sotto copertura dati cellular o sotto WiFi, ma anche la qualità dei download. Per farlo, aprite l'app di Spotify, andate su "Home", in basso a sinistra, e poi guardate in alto a destra, premendo sull'icona a forma di ingranaggio, che sta a indicare le "Impostazioni".

Scorrete fino alla sezione "Qualità audio" e da qui potrete gestire tutti gli aspetti che riguardano la vostra esperienza.

Se avete un piano gratuito, inoltre, noterete che non sarà possibile andare oltre l'opzione "Alta". La qualità "Molto Alta", infatti, è dedicata solo agli utenti con sottoscrizione a pagamento e quindi, l'ultimo suggerimento che vi diamo se siete amanti della qualità senza compromessi, è quella di valutare tutte le differenze tra Spotify Gratis e Spotify Premium per compiere una scelta consapevole sulla base delle vostre esigenze.