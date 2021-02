Come migliorare la ricezione dell'antenna TV? Due consigli rapidi

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo televisivo. Dopo aver spiegato le differenze tra ivari tipi di antenne TV, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto: l’amplificazione e miglioramento del segnale. Si tratta di un aspetto centrale, che può essere utile in diverse circostanze.

Il primo consiglio che possiamo darvi è di acquistare un amplificatore di segnale, che può essere trovato in un qualsiasi negozio d’elettronica o, su Amazon. Lo scopo di un amplificatore è aumentare la potenza del segnale che giunge dall’antenna. Solitamente, però, si tratta di un apparecchio che è in grado di aumentare la potenza di massimo 20-30 dB, ecco perchè è consigliato l’utilizzo solo nei casi in cui si desidera un miglioramento non eccessivamente elevato, o per lo meno nelle situazioni di perdita lievi: se il segnale che giunge al tv o decoder è basso, sconsigliamo di utilizzarlo in quanto sarebbe poco efficace.

In alternativa, un modo per migliorare la ricezione dell’antenna è rappresentata da un possibile nuovo orientamento, seguendo ovviamente la guida che abbiamo avuto modo di pubblicare su queste pagine. L’ultimo consiglio è rappresentato dalla scelta di un nuovo tipo di antenna: ne abbiamo parlato su queste pagine in passato elencando le differenze tra i diversi modelli.