Come modificare l'Always On Display di Apple? Si può anche programmare

Dopo aver scoperto quali iPhone supportano le eSIM, uno standard destinato a riscrivere le regole della telefonia mobile, torniamo a parlare degli smartphone Apple e delle loro funzionalità andando ad approfondire alcuni aspetti della cosiddetta modalità Always-On.

Per chi se lo fosse perso, infatti, i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i primi della famiglia a vantare questa possibilità, ovvero quella di poter utilizzare una schermata di blocco sempre "accesa", con alcune accortezze in grado di minimizzarne i consumi (tra cui spiccano una cospicua riduzione della luminosità e della frequenza di aggiornamento del pannello).

Di recente abbiamo anche scoperto quanto consuma l'Always-On di iPhone 14 Pro, ma il suo impatto sull'autonomia può essere modulato anche in maniera fine e soprattutto personalizzata.

La possibilità di programmare il funzionamento della schermata Always-On è disponibile dal rollout della versione pubblica di iOS 16.4, naturalmente per i soli device compatibili.

Per programmare le fasce orarie di funzionamento della schermata, basta andare nelle Impostazioni dello smartphone, dirigersi su Full Immersion scegliendone uno preesistente o creando un nuovo profilo, poi aggiungere un filtro scegliendo dalla lista "Always-On Display". A questo punto, premere il tasto di conferma in alto a destra.

Ora non dovrete fare altro che impostare la programmazione per questo Focus e il gioco è fatto.

Allo stesso modo, potrete anche impostare i Comandi Rapidi per rendere ancora più semplice l'impostazione della schermata Always-On. Potrete farlo direttamente dall'app Comandi Rapidi, creando una nuova Azione.