Come modificare le app che si aprono all'avvio su Mac? Non è complicato

L’avvio automatico delle applicazioni potrebbe appesantire i PC. Ciò non accade solo su computer basati su Windows, ma anche sulle controparti con macOS. Analogamente a quanto avviene con il sistema operativo di Microsoft, anche sulla controparte di Apple è possibile fare in modo che le applicazioni non si aprano al login.

I sistemi sono due, entrambi molto semplici e che non richiedono molti passaggi.

Il primo è probabilmente il più facile: ciò che dovete fare, con l’app aperta, è cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona presente nella barra delle applicazioni e quindi selezionare “Opzioni” e quindi “Apri al login”.

Alternativamente, basta sempre aprire l’applicazione, e quindi cliccare sul nome dell’app in alto a sinistra e spostarsi in “Impostazioni”. Qui, basta navigare all’interno dei vari pannelli per trovare “Avvia [nome applicazione] all’avvio del sistema”: togliendo la spunta l’applicazione non si avvierà nel momento in cui si accenderà il PC.

