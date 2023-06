Come modificare la barra dei menu del Mac? Ecco alcune idee

La barra dei menù dei Mac, posizionata sulla parte superiore di macOS, rappresenta uno degli elementi distintivi del sistema operativo di Apple. Ma non tutti sanno che si può personalizzare a proprio piacimento, per eliminare le icone non desiderate.

Per rimuovere un’icona al di fuori di quelle di default dalla barra basta semplicemente tenere premuto il tasto Command sulla tastiera e trascinarla fuori dalla barra: quando appare l’icona X potete rilasciare il pulsante del mouse ed il gioco è fatto.

Alternativamente, potete affidarvi alle Impostazioni di sistema: vi basterà aprire il tab “Centro di Controllo” e scegliere “Non mostrare nella barra dei menù” al fianco dell’app desiderata.

Le applicazioni, comunque, anche all’interno delle proprie impostazioni includono un’opzione che permette di mostrare e nascondere le icone dalla barra dei menù.

Ricordiamo che qualche giorno fa, su queste pagine, abbiamo spiegato come ripristinare il Dock su Mac attraverso pochi tap. La procedura è davvero molto semplice, proprio come quella che abbiamo descritto in questo approfondimento.