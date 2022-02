Come modificare i dati dello SPID di Poste Italiane?

Qualche settimana fa vi abbiamo spiegato su queste pagine come fare lo SPID di Poste Italiane. Oggi affrontiamo un altro tema: la modifica delle credenziali e dei dati.

Se vi collegate da PC, per modificare i dati consigliamo di effettuare il login sul sito web del PosteID: accedete con email e password associate allo SPID e quindi dirigetevi nella pagina "Il tuo profilo SPID": qui potrete modificare nome utente, indirizzo email ed altro. Il sistema provvederà ad inviare un codice OTP sul numero di telefono certificato che dovrà essere inserito nell'apposito campo.

Questo sistema permette di confermare la propria identità e fa da scudo. Tramite lo stesso hub è possibile anche modificare i dati dei documenti, ad esempio se scaduti, ma anche il numero di cellulare.

Il nostro consiglio è comunque di attivare lo SPID di livello 2: si tratta del livello che garantisce una sicurezza intermedia e che, ad username e password, richiede anche l'inserimento di un codice temporaneo che deve essere inserito su un numero di telefono associato o nell'applicazione PosteID.

La stessa applicazione PosteID, infatti, può essere utilizzata anche per la modifica dei dati personali del proprio account SPID. PosteItaliane garantisce questa sicurezza a costo zero, così come il livello 1 e lovello 3.