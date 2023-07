Come modificare le dimensioni del testo delle app su Mac? Si può fare su macOS Sonoma!

Vi abbiamo già spiegato come cambiare colore alle cartelle per Mac, ma le personalizzazioni disponibili per i laptop e i desktop di Cupertino sono molteplici. Per esempio, lo sapevate che è possibile anche modificare le dimensioni del testo su Mac, impostandole diversamente per ogni app installata sul dispositivo?

Per la verità, al momento la funzione è limitata a macOS Sonoma. Quando uscirà la nuova versione del sistema operativo per Mac (o già da ora, se avete scaricato e installato sul vostro device la Beta dell'OS), potrete recarvi nelle Impostazioni di sistema e poi scendere fino ad Accessibilità, dove troverete alcuni nuovi menu. Tra di essi ci sarà il sotto-menu "Schermo", nel quale troverete il nuovo toggle "Dimensione Testo".

Come spiega il nome, "Dimensione Testo" permetterà di ingrandire o rimpicciolire il testo a schermo dell'intero sistema operativo, delle app realizzate da Apple e dei software terze parti compatibili. Cliccando su "Dimensione Testo", infatti, potrete scegliere la dimensione che preferite dei font di sistema di Cupertino: la base per tutti i Mac è a 13 pt, ma potete anche scendere fino a 10 pt e salire fino a più di 24 pt.

Inoltre, la tendina di "Dimensione Testo" presenterà un'opzione chiamata "Usa dimensione di lettura preferita", che vi permetterà di impostare diverse dimensioni del testo per diverse app. Per esempio, se scrivete molto su Word o su Note potreste voler ingrandire la dimensione del testo limitatamente a quei software, per affaticare meno la vista, lasciando però tutte le altre app a dimensioni normali. Con macOS Sonoma, dunque, potrete farlo.

Sfortunatamente, la "dimensione di lettura preferita" è solo una. In altre parole, potrete impostare tutte le app di sistema e i software compatibili per avere il testo nella medesima dimensione, per poi ingrandire (o rimpicciolire) quello di alcune eccezioni fino ad un'altra misura. Non potrete invece attivare più di due dimensioni per tipologie di app diverse tra loro, né potrete impostare una diversa dimensione del testo per ogni software.