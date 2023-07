Come modificare le dimensioni del testo su WhatsApp? Non è difficile su Windows!

Dopo avervi spiegato come modificare le dimensioni del testo su Mac, spostiamo oggi la nostra analisi su una delle applicazioni più utilizzate su Windows: come si fa ad ingrandire o rimpicciolire il testo su Whatsapp in versione app per desktop? La procedura è estremamente semplice.

Come molti sapranno, Whatsapp ha un'app nativa per Windows completamente rinnovata, rilasciata a marzo e che ha sostituito il software precedente. Quest'ultima si affianca a Whatsapp Web, che permette di utilizzare il servizio di messaggistica di Meta in versione web-based. Questa guida, ovviamente, fa riferimento all'applicazione di Whatsapp per PC, e non alla sua controparte browser: se volete modificare il testo di quest'ultima, vi basterà ingrandire o diminuire le dimensioni del testo di Google Chrome, Firefox, Safari o del vostro browser preferito.

Per ingrandire o ridurre il testo su Whatsapp per PC Windows, dunque, aprite l'applicazione e recatevi sulle Impostazioni, cliccando sull'apposita icona a forma di ingranaggio presente in basso a sinistra nell'UI del software. Da qui, scendete nel menu a tendina fino a "personalizzazione" e cliccate su quest'ultima opzione.

In questo sottomenu, troverete l'impostazione "Dimensione testo", o "text size" in inglese. Quest'ultima è impostata di default al 100%, che è la dimensione consigliata per gli utenti medi del servizio di messaggistica. Per ingrandire il testo vi basterà utilizzare il menu a tendina che si aprirà cliccando sulla percentuale di ingrandimento: aumentando oltre il 100% il testo diventerà più grande, scendendo al di sotto di quest'ultimo, invece, rimpicciolirete i testi di Whatsapp.

Vi ricordiamo comunque che, per il momento, la funzione è disponibile solo nelle versioni beta di Whatsapp per PC Windows, perciò non è chiaro quando quest'ultima verrà rilasciata in pianta stabile per tutti i dispositivi che montano il sistema operativo di Microsoft.