Come modificare la durata del tocco aptico su iPhone? Si può fare

Tra le numerose opzioni di accessibilità messe a disposizione da Apple in iOS 17, ce ne sono alcune che permettono anche di modificare la durata del tocco aptico di iPhone. Tramite l’applicazione Impostazioni infatti è possibile impostare la durata dei tocchi aptici, ma come?

Come sempre, il menù “Accessibilità” è una miniera di impostazioni nascoste che possono essere attivate o disattivate.

In questo caso, se volete modificare la durata del tocco aptico del vostro iPhone dovete spostarvi nel pannello “Tocco” e quindi “Regolazione”. A questo punto attivate l’opzione “Regolazione tocco”. Vi si pareranno davanti alcune opzioni: quella che consente di modificare la durata del tocco aptico è “Rispondere al tocco di una certa durata”. Qui dovete attivare “durata pressione” e quindi fare tap sul pulsante + o - per regolarla. Badate bene che il valore di default è di 0,10 secondi, quindi prendete quello come riferimento prima di modificarlo.

Tramite lo stesso menù è possibile anche disattivare “Tocca per attivare”, una funzione che però è limitata solo ad alcuni modelli di iPhone o “Agita per annullare” che come suggerisce il nome consente di interrompere la digitazione o una determinata azione semplicemente scuotendo il telefono.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche spiegato come attivare Tutto bene di iOS 17.