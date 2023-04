Come modificare un file PDF con il Mac? Ecco alcune soluzioni

Dopo aver scoperto gli strumenti da utilizzare per trasformare un file PDF in un audio, vi spieghiamo oggi come modificare un file PDF su Mac: la modifica dei PDF, infatti, può spesso rivelarsi piuttosto problematica, dal momento che si tratta di un tipo di file per cui l'editing non è scontato come per i documenti di Word, Excel e PowerPoint.

Fortunatamente, l'app Anteprima preinstallata su Mac offre una lunga serie di feature per chi vuole modificare i propri file PDF. Essa, per esempio, vi dà la possibilità di sottolineare parti di testo, di unire tra loro due o più PDF, di eliminare pagine da questi ultimi e di scrivere alcune annotazioni, oltre che di effettuare scarabocchi sulle pagine del documento. Sfortunatamente, però, l'app non viene in vostro aiuto in caso vogliate agire direttamente sul testo dei documenti PDF in vostro possesso.

Per tutte le altre procedure di editing, infatti, l'unica soluzione a vostra disposizione è l'abbonamento a pagamento ad Acrobat Reader di Adobe, che fornisce una suite di servizi ben più ampia rispetto alla controparte di Cupertino. Cliccando su "Modifica PDF" nel menu in alto a destra, infatti, avrete la possibilità di cancellare, inserire o modificare parti del testo del documento, come se si trattasse di un semplice file di Word.

Sempre da qui, potete modificare font, dimensioni e colori del testo, anche se neanche la versione a pagamento di Acrobat Reader vi dà la possibilità di toccare il layout di pagina del documento.

Se invece volete compilare un form tramite Acrobat Reader, la cosa migliore da fare è utilizzare le feature OCR (Optical Character Recognition), che "scansionano" ogni PDF e lo trasformano in un documento modificabile. Per attivare queste funzioni, vi basterà cliccare su "Prepara Form" nella barra degli strumenti. Questa opzione troverà in automatico gli spazi bianchi nel documento, permettendovi di inserire testo, numeri e spunte laddove richiesto, per poi produrre un PDF già compilato del vostro form.