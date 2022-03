Come modificare un file PSD di Photoshop gratis? La soluzione tramite browser

Professionisti e appassionati di tutto il mondo sanno quanto sia essenziale la suite per creativi di Adobe. In particolare, il poliedrico editor Photoshop è sicuramente tra gli strumenti più utilizzati nel suo genere.

Di recente, proprio Photoshop ha ricevuto il supporto per Apple M1, espandendo ulteriormente il suo mercato. Ma se proprio non è possibile accedere allo strumento Adobe, esistono alternative per editing al volo, magari ancora meglio su browser?

Ebbene sì, esiste uno strumento completamente gratuito, chiamato Photopea. Si tratta di un potente editor 2D in grado di soddisfare le esigenze di chi non ha la possibilità di utilizzare l'alternativa più costosa, per motivi di costo oppure di spazio e di risorse. Photopea, infatti, gira tranquillamente su Google Chrome e sugli altri principali browser web. Inoltre, per chi non lo sapesse, è presente anche un'estensione per Google Chrome.

Con questo editor è possibile creare e modificare file complessi e di diverso formato, dai PSD ai vettoriali, passando addirittura per i PDF. Il sistema di controllo è molto simile a quanto trovereste su Photoshop e in definitiva si tratta di un ambiente decisamente familiare.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo anche il recente lancio di Adobe Creative Cloud Express, un'app gratuita per la modifica di foto e video.