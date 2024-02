Come modificare immagini con IA? I migliori strumenti disponibili

Nella stessa settimana in cui Apple ha pubblicato l’IA MGIE, che presumibilmente sarà disponibile per tutti nei prossimi mesi, facciamo il punto su quali sono le migliori alternative attualmente disponibili sul mercato per modificare le immagini attraverso l’ausilio dell’IA.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, sul mercato si sono affacciati vari tool che permettono di modificare utilizzando anche l’intelligenza artificiale le proprie fotografie.

In questo nostro excursus non possiamo non partire dal re dei photo editor: Adobe Photoshop, che va ben oltre l’intelligenza artificiale e mette a disposizione degli utenti che acquistano la licenza una serie di opzioni molto interessanti per modificare le fotografie.

Un altro editor di foto basato sull’intelligenza artificiale è Luminar Neo, che si differenzia da Canva per essere solo un editor, mentre quest’ultima è un’app completa. Tra i tool più apprezzati però figura anche Pixlr, che è disponibile anche online ed è estremamente facile da usare.

Per coloro che invece sono alla ricerca di un editor fotografico basato sull’intelligenza artificiale, ma da usare su mobile, consigliamo (oltre a Canva) anche Lensa.

Ovviamente, potete utilizzare lo spazio sotto, nella sezione commenti, per segnalare eventuali aggiunte.