Come modificare la lista degli amici più stretti su Instagram? Non è difficile

Al netto della possibilità di creare un QR Code per Instagram, vale la pena tornare ad approfondire curiosità relative al popolare social network di casa Meta. Potreste infatti non essere a conoscenza della possibilità di realizzare e modificare una lista degli amici più stretti.

In parole povere, quando si realizza ad esempio una Storia, risulta possibile selezionare, usualmente in basso, la condivisione solamente con gli "Amici più stretti", permettendo dunque unicamente a persone selezionate di vedere quanto pubblicato su Instagram. Insomma, capite bene che può trattarsi di una possibilità potenzialmente interessante per quei contenuti che si vogliono mantenere un po' più "privati".

In ogni caso, partendo dall'applicazione per dispositivi mobili del social, in questo caso faremo un esempio pratico relativo alla versione legata al Play Store di Android, risulta molto semplice procedere alla modifica della lista. Una volta avviata l'app, infatti, vi basta premere sull'icona dell'account, collocata in basso a destra, andando poi a fare tap sull'icona delle tre righe presente in alto a destra.

A questo punto, noterete la presenza della voce "Amici più stretti", collocata in basso. È premendo su quest'ultima che potrete dunque iniziare a stilare/modificare la lista. Inoltre, potreste voler premere sulla voce "Come funziona", presente in alto, per comprendere meglio di cosa si tratta.