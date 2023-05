Come modificare il menu del tasto destro su Windows? Si può fare

Se modificare il PC a un punto tale da installare Windows sulla VRAM della scheda video non fa per voi, potrebbe interessarvi comunque ciò che vi mostreremo oggi, ovvero come modificare il menu che appare sul desktop con un clic del tasto destro.

Ci riferiamo naturalmente a Windows 11 e alla possibilità di "tornare" al vecchio menu di Windows 10, con tutte le opzioni in chiaro sin dal primo clic.

Il primo step è quello di entrare nell'editor del registro di Windows, per questo motivo sappiate che le azioni che compirete sono a vostro rischio e pericolo. Per aprire l'editor, premete Start e nel box di ricerca digitate "regedit".

Per tornare al vecchio menu di Windows 10 occorre entrare nella cartella HKEY_CURRENT_USER Software ClassesCLSID. A questo punto, con un clic destro su CLSID scegliete Nuovo e poi Chiave.

Inserite come nome della chiave {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} e, una volta creata, con un clic del tasto destro nella chiave appena creata, scegliamo di nuovo Nuovo e Chiave, con nome InprocServer32.

Aprite la chiave, tasto destro sulla voce Default sulla destra e selezionate Modifica. Lasciate tutto al suo posto e premete Ok. Adesso, per vedere le modifiche, non dovrete fare altro che riavviare.

Per tornare al menu originale, dovrete entrare di nuovo nel registro ed eliminare la chiave appena creata.