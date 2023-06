Come modificare i messaggi su WhatsApp? Tutto sulla novità

Dopo aver scoperto il link che "rompe" Whatsapp su Android, vi sveliamo ora una novità ben più positiva del servizio di messaggistica istantanea di Meta. Lo sapete che da ora potete modificare i messaggi che inviate su Whatsapp? Noi di Everyeye vi spieghiamo come fare.

Per modificare un messaggio inviato su Whatsapp, innanzitutto, assicuratevi di avere l'ultima versione dell'app installata. Come ci spiega una FAQ ufficiale di Whatsapp, la nuova feature di modifica dei messaggi è ancora in fase di rollout globale, perciò potrebbe volerci ancora qualche giorno (o persino qualche settimana) prima che la riceviate. In ogni caso, ricordatevi di tenere aggiornato lo smartphone!

Se siete tra coloro che hanno già ricevuto la feature, o se non sapete come verificare se l'avete ricevuta o meno, potete seguire questa guida. Se volete modificare un messaggio, vi basterà tenere premuto con il dito sopra a quest'ultimo. Fatto ciò, si aprirà il menu delle azioni che possono essere effettuate sul messaggio: tra "Inoltra", "Rispondi" e "Elimina", dovreste trovare ora anche l'opzione "Modifica". Se ancora non c'è, significa che non siete tra i fortunati che hanno ottenuto per primi la nuova funzione.

Una volta cliccato su "Modifica", potrete riscrivere del tutto o in parte il messaggio e reinviarlo come se nulla fosse. In fondo al messaggio, comunque, apparirà la scritta "modificato alle...", insieme all'orario di modifica, in modo da avvisare i vostri interlocutori che avete riscritto il testo. Sarà inoltre visibile anche una cronologia delle modifiche, in modo da evitare spiacevoli incomprensioni, specie nei gruppi.

Vi ricordiamo inoltre che potrete modificare i messaggi solo entro 15 minuti dall'invio in una chat o in un gruppo: superato questo tempo-limite, dunque, il messaggio rimarrà esattamente come lo avete inviato, immodificabile. Ovviamente, entro i primi 15 minuti dall'invio potrete apportare tutte le modifiche che desiderate.