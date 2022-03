Come modificare la numerazione dei canali tv su digitale terrestre dopo lo switch off?

Con il passaggio all’MPEG-4, è stata stravolta la numerazione dei canali su digitale terrestre. Come abbiamo spiegato a più riprese su queste pagine, infatti, i canali in alta definizione sono stati spostati dall’LCN 1 a 9 e dal 20, mentre quelli in SD sono passati alle posizioni successive al 500. Ma come fare per riportare tutto come prima?

E’ chiaro che questa guida è rivolta a coloro che non sono provvisti di decoder o TV MPEG-4, e che come noto potranno continuare a seguire i canali in MPEG-2 fino al 31 Dicembre 2022. Tuttavia, può risultare scomodo essere costretti a spostarsi al 505 per vedere Canale 5 o 501 per Rai 1.

Fortunatamente, però, i TV e decoder ci danno modo di invertire l’ordine. Se ad esempio volete spostare il 505 su 5 o 501 su 1, il procedimento è molto semplice.

La guida in questione è puramente generica, ma si adatta a grandi linee a tutti i modelli dei TV e decoder presenti nelle case degli italiani.

Se utilizzate il sintonizzatore integrato nel vostro televisore, vi basterà cliccare sul pulsante impostazioni sul telecomando e quindi nel pannello relativo alla lista dei canali. Qui, dovrete vedere un’opzione ad hoc che consentirà di modificarne la numerazione.

Lo stesso vale anche per i decoder: spostatevi nel tab dedicato alla ricerca canali e quindi in quello collegato alla numerazione. Il sistema interno vi consentirà di spostare avanti o dietro i canali e quindi averli sempre a disposizione.