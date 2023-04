Come modificare un PDF per poterci scrivere? La soluzione per Windows

Dopo avervi spiegato come modificare i file PDF su Mac, vi segnaliamo alcune interessanti alternative che vi permettono di editare i documenti PDF su Windows. Vediamo dunque le principali proposte software, come Microsoft Word e Acrobat Reader.

Per modificare un file PDF con Microsoft Word, dovete aprirlo esattamente come fareste per un file "nativo" dell'editing di testo del colosso di Redmond. Purtroppo, però, Word permette solamente delle modifiche molto semplici, mentre diversi elementi grafici, come immagini, interruzioni di pagina, icone e tabelle potrebbero non essere editabili tramite il software.

La principale alternativa è Adobe Acrobat Reader, che ha un parco di tool di modifica molto più ampio, a patto però di acquistare una sottoscrizione Pro a pagamento. Acrobat Reader vi permette dunque di modificare testo, grafiche e immagini del file, ma anche di aggiungere nuovi elementi, watermark e persino link a risorse esterne.

Un'altra via, invece, potrebbe essere quella di modificare i file PDF tramite Canva, la web app per aspiranti grafici, social media manager e comunicatori digitali che si propone come alternativa quasi-onnicomprensiva al pacchetto di Adobe. Per modificare un file PDF con questo tool, dovete recarsi sul sito web di Canva, caricare il vostro PDF e aprire l'editor dell'applicazione. Anche in questo caso le vostre opzioni sono limitate, ma con un abbonamento a pagamento a Canva sbloccherete diverse opzioni decisamente utili.

Ciascuna di queste app, ovviamente, si presta ad utilizzi diversi: se dovete semplicemente compilare un modulo in PDF, per esempio, Word o la versione "base" di Acrobat Reader sono perfetti per voi; se invece desiderate operare modifiche più sostanziali, la strada più conveniente potrebbe essere un abbonamento Pro al tool di Adobe o a Canva.