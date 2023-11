Come modificare la privacy di un Reel su Instagram? Adesso si può fare

Dopo aver scoperto cosa fare se i link di Instagram non funzionano, analizziamo ora una delle novità più importanti tra quelle appena arrivate per il social network di Meta. Con l'ultimo aggiornamento del servizio, infatti, è possibile modificare la privacy dei Reel di Instagram: ecco come fare!

In particolare, da ora è possibile modificare la privacy di post e Reel di Instagram: esattamente come le Stories, anche post e Reel possono essere condivisi solo con gli Amici Stretti, oltre che con tutti i follower di Instagram (o con tutti gli utenti iscritti al social network, qualora abbiate un profilo pubblico). Intanto, inoltre, Instagram sta lavorando alla Stories da 7 giorni, secondo alcuni leak.

Per pubblicare un Reel per gli Amici Stretti, il procedimento è estremamente semplice. Dopo aver creato un contenuto, vi basterà toccare l'opzione "Pubblico" e selezionare "Amici più stretti". Per condividere un contenuto con tutti gli utenti di Instagram, invece, vi basterà toccate l'opzione "Tutti". Vedrete immediatamente l'opzione "Pubblico" nell'interfaccia di creazione di un Reel perché quest'ultima presenta la linguetta azzurra "Novità" sul lato destro.

Lo stesso procedimento, inoltre, può essere utilizzato anche per condividere dei post solo con gli amici stretti. Utilizzando la nuova feature, insomma, potrete pubblicare sul vostro profilo Instagram immagini e video destinati a pochi amici intimi, oppure ai vostri parenti più stretti. Un'ottima possibilità per la personalizzazione del feed di ogni utente dell'applicazione!

Infine, vi ricordiamo che gli Amici Stretti resteranno gli stessi sia per le Stories che per i post e i Reel. Non potrete dunque decidere di condividere tipologie di contenuti diverse tra loro con gruppi diversi di utenti: fate attenzione a chi inserite tra i vostri Close Friends!