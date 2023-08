Come modificare gli screenshot su Microsoft Paint? La novità che aspettavate

Dopo aver visto dove scaricare e soprattutto come funziona Microsoft PC Manager, la nuova alternativa "ufficiale e gratuita" a CCleaner, torniamo a parlarvi di Windows 11 e di una delle sue interessanti novità in anteprima assoluta.

Stavolta tocca a Microsoft Paint, in combinazione con l'utile strumento Cattura schermo di Windows, che da poco può anche registrare veri e propri video, un'evoluzione particolarmente gradita per creare guide o condividere problemi e cercare soluzioni tramite amici o conoscenti.

Nella più recente Insider Preview di Windows 11, per l'esattezza dalla build 25926 del canale Canary, è presente una novità non di poco conto per chi è solito usare Cattura Schermo per poi modificare i propri screenshot con l'editor di immagini integrato del sistema operativo della casa di Redmond.

In particolare, la novità riguarda l'inserimento di un collegamento rapido alla modifica dello screenshot che, una volta premuto, porterà direttamente su Paint per la sua modifica avanzata tramite tutti gli strumenti messi a disposizione dalla suite di Microsoft.

Al contempo, se invece desiderate acquisire una schermata in formato video e poi modificarla direttamente su Clipchamp, allo stesso modo vi apparirà un tasto dedicato, rendendo il flusso di lavoro molto più semplice che in passato.

A proposito di "segreti" dell'OS di Microsoft, ecco come disattivare o gestire le notifiche su Windows 11: è un gioco da ragazzi.