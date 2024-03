Come modificare il suono di notifica dei messaggi su iPhone?

Dopo aver spiegato come impostare una sveglia con Siri, continuiamo a spulciare le funzioni presenti in iOS 17 per soffermarci quest’oggi sulla modifica del suono di notifica dell’iPhone, così come la vibrazione.

Apple ha reso molto semplice tale procedura, che si può raggiungere direttamente dall’applicazione Impostazioni e dal pannello interno “Suoni e feedback aptico”. Qui è possibile abbassare o alzare il volume delle notifiche tramite il cursore, ma anche cambiare la suoneria per gli avvisi e lo stile di vibrazione.

Apple spiega che “la suoneria e la vibrazione che scegli vengono applicate sia all’app Messaggi sia alle altre app che hanno le notifiche attive, come Mail, Telefono e altre app di Apple o di terze parti”. Conseguentemente, per modificarle solo le notifiche ricevute nell’app Messaggi, è necessario andare in Impostazioni, quindi spostarsi nel pannello “Notifiche” e selezionare “Messaggi”, qui basta fare tap su “Suoni” e quindi scegliere quello preferito.

È anche possibile impostare quante volte si ripeta una notifica, da “Mai” ad un massimo di “10 volte” direttamente nel pannello “Personalizza notifiche” sotto le impostazioni relative all’app “Messaggi”.