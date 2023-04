Come modificare uscita e ingresso audio sul Mac? È molto semplice

Avete appena acquistato un nuovo Mac e, seguendo la nostra guida, siete riusciti a collegare il vostro PC Apple alla stampante: bravissimi! Ora, però, restano da configurare gli altri accessori, e in particolare gli input e output audio del vostro Mac: ecco come modificare questi ultimi in pochi, semplici passi.

Prima di tutti, dobbiamo capire cosa sono gli input e gli output audio di un Mac. L'input audio è il microfono, che nei Macbook è integrato nel laptop, mentre nei Mac desktop va comprato a parte, così come la webcam. L'output audio, invece, sono gli speaker, le casse e le cuffie cablate o bluetooth che desiderate connettere al device: sappiate comunque che i Mac Mini, Mac Studio e iMac hanno delle casse integrate, che però non sono particolarmente potenti.

Visto che molti device sono ormai plug-and-play e che per molte cuffie Bluetooth il pairing è semplicissimo, il nodo principale nella gestione di input e output audio su Mac è quello di cambiare le sorgenti di default per questi ultimi. Per farlo, recatevi nelle Impostazioni, in "Suono". Qui troverete il sotto-menu "Uscite e Ingressi", diviso nelle due rispettive sezioni che danno il titolo al menu.

Tra le "uscite" trovate tutte le cuffie, gli speaker e i monitor connessi al vostro Mac: vi basterà selezionare l'output desiderato per connettervi a quest'ultimo, che inizierà a riprodurre il sonoro del vostro PC. Tra le "entrate", invece, avete tutti i microfoni collegati al device: anche qui, potrete connettervi a quello che preferite e testarne la ricezione. In più, dalle impostazioni del suono potete modificare bilanciamento e volume degli output audio.

Per cambiare al volo le sorgenti audio, invece, c'è un modo molto più semplice: cliccate sul centro di controllo del vostro Mac Mini, Mac Studio o Mac Pro (ma anche del vostro Macbook, se avete dei device esterni connessi) e poi sullo slider del volume. Fatto ciò, si aprirà il sotto-menu degli output audio, da cui potrete scegliere quello da cui desiderate che vengano riprodotti i suoni. Semplice, no? Se lo desiderate, infine, potete dare un'occhiata alla nostra guida relativa a cosa fare se il Macbook si accende da solo.