Come modificare un video con IA? C'è la soluzione Adobe Firefly

La nuova IA generativa Adobe Firefly punta a sfidare i colossi del settore come DALL-E e Midjourney, ma tra le sue potenzialità sta arrivando anche quella di creare video, sempre tramite input testuali: ma come si fa?

Il funzionamento è esattamente lo stesso: proprio come per le immagini, basterà fare pratica con i comandi e imparare a dialogare con l'IA per farle animare gli elementi che abbiamo in mente, come per esempio l'animazione di un logo da comporre in una determinata maniera.

Tra le sue caratteristiche ci sarà quella di generare video "adatti per un utilizzo commerciale" e uno degli esempi più interessanti forniti da Adobe è quello di partire da una parola, chiedendo al tool di farla tridimensionale e metallica.

Un altro utilizzo molto interessante si inserisce nel contesto delle fasi di montaggio, in cui Adobe Firefly potrà analizzare il video, valutarne le varie fasi sulla base dei dialoghi e del contesto e inserire dei "fegatelli" che siano coerenti con il resto del discorso.

Inoltre, lo strumento di Adobe potrà analizzare il video e sulla base del mood suggerirci delle musiche adeguate da applicarvi in sottofondo, invece di dover studiare autonomamente quelle più efficaci.

Insomma, sulla carta un vero portento: ma riuscirà a mantenere tutte le promesse? Mentre il tool per la generazione delle immagini è disponibile in Beta per un pubblico molto ristretto, quello per la modifica dei video è ancora in fase di sviluppo e la sua anteprima dovrebbe arrivare entro l'anno.