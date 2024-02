Come sarebbe stato il mondo senza la Seconda guerra mondiale?

L'ucronia è stato uno dei generi letterari più interessanti che si sono sviluppati nel XX secolo, avendo accompagnato l'intero corso del Novecento tramite la pubblicazione di diverse opere ispirate e molto amate, come "1984" di George Orwell e "La svastica sul Sole" di Philip K. Dick.

Le ucronie si sono imposte anche nel cinema, fra i fumetti e nei videogiochi (qui una lista delle migliori ucronie uscite sul mercato) e per capire il vasto impatto culturale che hanno avuto sulla nostra società, basti pensare al nostro rapporto diffidente nei confronti dell'uso dei social da parte dei politici o ad opere come "V per Vendetta".

Solitamente però la maggioranza delle ucronie presenti nella letteratura moderna si rifanno a un determinato topos, che si ripete negli anni: la vittoria dei nazisti (o della destra estremista) durante la Seconda Guerra mondiale.

Sono pochissime le occasioni invece in cui storici e romanzieri hanno riflettuto su cosa sarebbe successo se questo conflitto non fosse mai avvenuto, ma fortunatamente oggi è possibile ragionarci su, seguendo un rigoroso metodo di analisi, che ci permette di renderci conto come il mondo non sarebbe stato per forza migliore o molto diverso da oggi, considerando le violenze e il disordine di cui è colmo il mondo oggi.

Nel caso in cui Hitler non avesse infatti attaccato la Polonia nell'autunno del 1939, dando il via al secondo conflitto mondiale, non sappiamo fino in fondo per quanto tempo gli altri paesi europei - URSS, Francia e Inghilterra in testa - avrebbero retto alle pressioni militari e alle arroganti richieste territoriali della Germania Nazista, senza attaccarla. Può darsi quindi che senza la spartizione della Polonia, la Seconda Guerra mondiale sarebbe scoppiata comunque, forse qualche mese o anno più tardi.

Se dovessimo invece proprio escludere con la fantasia - senza se e senza ma - lo scoppio del conflitto mondiale, lo scenario sarebbe stato comunque terribile e desolante, poiché nel 1939 la Germania nazista e l'Italia fascista avevano già chiarito qual erano le loro terribili intenzioni nei confronti del resto del mondo.

Senza lo scoppio del conflitto mondiale, i Nazisti avrebbero continuato a sterminare in maniera indiscriminata gli ebrei, le popolazioni nomadi, gli omossessuali, i malati terminali e i nemici politici. La Shoah in breve avrebbe raggiunto un maggior numero di persone.

Alcuni partiti filo nazisti avrebbero potuto invece anche vincere le elezioni nazionali di diversi paesi del mondo, come stava avvenendo in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, prima dell'avvio della guerra. Per non parlare di come gli imperi coloniali (tra cui quello italiano) avrebbero continuato a perdurare ancora a lungo, tra atroci sofferenze e l'attuazione di discriminazione e di torture nei confronti delle popolazioni indigene.

Secondo alcuni storici, che hanno giocato come noi con la fantasia, senza il Secondo conflitto mondiale l'URSS non avrebbe potuto ergersi come seconda potenza economica e militare del pianeta e Italia e Germania avrebbero potuto unirsi, nel caso in cui Hitler avesse compiuto un colpo di Stato contro i Savoia e Mussolini.

Non scordiamoci inoltre che senza le violenze commesse da entrambe le parti durante la Seconda guerra mondiale, gli americani non si sarebbero interessati all'invenzione della bomba atomica e che dunque non ci sarebbero stati né i morti di Hiroshima e di Nagasaki, ma neppure l'energia atomica o il progresso tecnologico che ci ha permesso di leggere e scrivere sui computer.

Senza guerra non avremmo avuto Oppenheimer, in poche parole, e oggi non celebreremmo uno dei film migliori di Nolan.

La storia recente dell'Europa e del mondo sarebbe stata molto diversa da quella che conosciamo oggi, poiché gran parte degli eventi storici che ricordiamo negli ultimi 70 anni non avrebbero avuto ragione d'esistere, come la caduta del muro di Berlino, la guerra in Vietnam o l'attentato delle Torri Gemelle.

Tuttavia è davvero utile pensare a come sarebbe stato il mondo senza la sconfitta militare della Germania nazista? Ha tentato di rispondere a questa domanda uno dei più grandi romanzieri del nostro tempo, Stephen King, che in una delle sue opere più recenti - 22/11/63 - ha immaginato come sarebbe il mondo se non fosse morto Kennedy.

La risposta è angosciante. Noi esseri umani non sappiamo come la storia si dipanerebbe, se qualcuno correggesse gli orrori del passato. Nessuno di noi può farlo e nel caso in cui esistesse una tecnologia o una magia in grado di compiere questo "miracolo", il nostro presente potrebbe essere peggiore del previsto.

Riflettere su cosa sarebbe successo nel caso in cui Hitler non avesse attaccato la Polonia si dimostra quindi un esercizio interessante, che ci porta a riflettere sul valore delle cose che abbiamo e sui nostri prossimi gesti, in grado di influenzare il futuro.