Come monitorare gli stati d'animo con Apple Watch? È molto semplice

L'annuncio di watchOS 10 da parte di Apple risale ormai alla WWDC di giugno: dopo diverse beta, il sistema operativo di nuova generazione per Apple Watch è ormai quasi pronto al debutto. Lo sapevate che watchOS 10 vi permette di monitorare i vostri stati d'animo in modo semplicissimo? Bastano pochi tocchi!

La feature farà parte dell'ampia gamma di funzioni di salute mentale di iOS 17, che comprendono anche un'app di journaling e una maggiore integrazione dell'app Salute con quelle di tracking dello stato di salute mentale e psicologica degli utenti. Su watchOS 10, in particolare, arriverà la funzione "State of Mind".

La funzione sarà inclusa nell'app Mindfulness di watchOS 10, che permetterà agli utenti di "tenere traccia, in modo discreto e conveniente, dei propri ricordi e delle proprie emozioni, nonché di come queste ultime cambiano durante il giorno. Gli utenti potranno usare la Digital Crown dell'Apple Watch per scegliere tra diverse forme multidimensionali e selezionarne una che mostri come si sentono dal punto di vista emotivo, descrivendo i loro sentimenti e gli eventi che stanno impattando maggiormente su di essi".

Se volete avere accesso alla feature, dunque, dovrete aspettare l'arrivo di watchOS 10 in versione stabile o, se preferite, installare la beta di watchOS 10 seguendo la nostra guida dedicata. Fatto ciò, dal vostro Apple Watch dovrete semplicemente aprire l'app Mindfulness e toccare l'opzione "State of Mind". Infine, vi basterà seguire la procedura guidata dell'app per inserire le vostre emozioni, i vostri sentimenti e ogni evento importante avvenuto nella giornata.

Apple raccomanda agli utenti di effettuare la procedura due volte al giorno (o più, ovviamente): per questo, è possibile attivare delle notifiche che vi ricordano di inserire manualmente il dato relativo al vostro stato emotivo ogni 12 ore.