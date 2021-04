Come monitorare i prezzi su Amazon? Il metodo per riconoscere le offerte

Amazon è il negozio online più famoso al mondo, e coloro che quotidianamente seguono queste pagine avranno sicuramente notato che l'e-commerce è solito proporre sconti e promozioni sui prodotti presenti in listino. Spesso però le offerte fanno seguito a periodi in cui i prezzi hanno riportato un incremento, ma come si fa per monitorarli?

Il nostro consiglio è di affidarvi a Keepa: si tratta di un plugin gratuito per browser che può essere scaricato direttamente attraverso il sito web ufficiale. Dopo aver effettuato la registrazione, è necessario scaricare l'estensione ed il gioco è fatto.

L'attivazione sarà facilmente riconoscibile in quanto nella scheda prodotto su Amazon comparirà un grafico che vi consentirà di capire l'evoluzione del prezzo, in modo tale da riconoscere facilmente quali sono gli sconti più succosi e convenienti.

Sul sito di Keepa è anche disponibile il pannello "Traccia" che, come suggerisce il nome, permette di inserire in lista i prodotti da tenere sotto osservazione per essere informati in tempo reale ad ogni variazione di prezzo. Salvo acquisti urgenti, quindi, potrete affidarvi a questa funzione per risparmiare ed evitare brutte sorprese, visto che i prezzi su Amazon sono fluidi. Keepa, inoltre, di recente ha anche lanciato un'app per iOS ed Android.

Ovviamente l'altro consiglio è di seguire queste pagine per non perdervi nemmeno uno sconto sui prodotti tech e gaming.