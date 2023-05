Come montare un video in verticale su iMovie? Alcuni consigli

Nelle scorse ore, Final Cut Pro e Logic Pro sono arrivati su iPad con chip M1 tramite una sottoscrizione a rinnovo mensile. Alla maggior parte degli utenti, però, bastano le opzioni di editing di iMovie per realizzare ottimi video da pubblicare sul web o da condividere con amici e parenti. Vediamo dunque come usare l'app per montare i video in verticale.

Come ci ricorda iDownloadBlog, iMovie è un'applicazione estremamente versatile, se non altro perché è disponibile sia per iPhone che per iPad e Mac, permettendo agli utenti dotati di più device dell'ecosistema Apple di lavorare allo stesso progetto su smartphone, laptop, desktop e tablet senza soluzione di continuità. Tuttavia, iMovie è pensato per i video in 16:9, e non per quelli in verticale, che pure vanno molto di moda grazie a piattaforme come TikTok, Instagram e Youtube Shorts.

L'unico modo che avete per creare un video in verticale su iMovie è dunque quello di realizzare un video in 16:9 con clip verticali contornate da due enormi bande nere, per poi cancellare queste ultime e ottenere un output composto unicamente dalla sezione centrale delle clip, che avrà il formato perfetto per la pubblicazione in rete. Per ottenere questo risultato, i modi principali sono due.

Il primo, quello più ingegnoso, sta nel montare normalmente il vostro video in iMovie, accettando la presenza di bande nere durante la fase di editing. Prima di esportare il video, però, vi basterà ruotare tutte le clip di 90° per "girarle" in orizzontale e far sparire le bande nere. Per effettuare rapidamente questa operazione, selezionate una clip e, tenendo premuto Command, estendete la selezione a tutti gli altri spezzoni del video. Cliccate poi su "ritaglia" e, infine, su "ruota", e avrete ottenuto il risultato desiderato. Fatto ciò, aprite il video in Anteprima e ruotatelo nuovamente di 90°, questa volta in senso antiorario, per ottenere un file in verticale pronto per la pubblicazione sul web.

Il secondo modo, invece, funziona solo su Mac e si basa sulla feature di creazione delle Anteprime App. Queste ultime sono dei brevi video pensati per gli sviluppatori, che permettono loro di creare delle clip del formato dello schermo di un iPhone (dunque in verticale) per la promozione su App Store delle proprie applicazioni. A differenza dei video "standard", le Anteprime App non hanno bande nere: se volete creare una clip per i social, dunque, vi basterà creare un nuovo documento su iMovie, avendo però cura di selezionare "nuova anteprima app", e non "nuovo filmato" o "nuovo trailer" dal menu a tendina "File".