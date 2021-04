Come è morto Alessandro Magno? Scopriamo le principali teorie sulla sua morte

Alessandro Magno è senza ombra di dubbio uno dei più famosi conquistatori della storia. In soli 12 anni è riuscito ad assoggettare gran parte del mondo allora conosciuto, estendendo il suo dominio dall'Asia Minore all'Egitto fino agli attuali Pakistan, Afghanistan e India settentrionale.

Se molto però sappiamo sulle imprese della sua vita, ancora oggi molte sono le ombre sulla sua fine. Alessandro è infatti morto a soli 32 anni per una misteriosa febbre, mentre si stava preparando all'invasione dell'Arabia e stava costruendo una gigantesca flotta con cui avrebbe dovuto attaccare i domini cartaginesi. Poco chiaro, tra l'altro, è anche il luogo della sua sepoltura. Nel corso degli anni, sulle cause della sua prematura scomparsa, sono state proposte varie teorie, anche grazie alle vari fonti scritte tramandate dagli autori classici che ci hanno permesso di conoscere in maniera dettagliata il decorso della malattia che portò alla dipartita dell'immenso sovrano.

In molti hanno presupposto che l'abile stratega sia stato avvelenato dai figli del suo luogotenente Antipatro o da sua moglie Rossane. In molti pensano che la sua morte sia dipesa dall'ingestione dell'arsenico, un metalloide che risulta essere fortemente tossico per gli esseri umani.

Qualcuno pensa invece che Alessandro Magno sia morto per una ricaduta della malaria, una malattia che aveva già contratto nel 336. Qualche studioso ipotizza addirittura che la morte del figlio di Filippo II di Macedonia sia dipesa da un eccessivo abuso d'alcool che avrebbe provocato cirrosi epatica e/o pancreatite acuta. Si pensa poi alla possibilità che l'abile stratega avesse potuto contrarre un forma molto acuta di tifo addominale.

Tra le ipotesi più recenti c'è quella della sindrome di Guillain-Barré, seguita a febbre intestinale batterica, che avrebbe causato una paralisi del sovrano. Secondo quanto rivelato da Katherine Hall in un articolo del The Ancient History Bullettin, proprio questa paralisi avrebbe spinto i medici al seguito del re a dichiararne la morte prima della sua effettiva dipartita, e ciò spiegherebbe anche la ragione della mancata decomposizione del corpo. Le fonti affermano infatti che le sue membra sarebbero rimaste intatte per ben 6 giorni dopo l'annuncio della sua morte, e secondo gli studiosi dell'antichità ciò sarebbe dipeso dalla sua natura di semidio. In realtà, il corpo sarebbe rimasto intatto semplicemente perchè il sovrano non era ancora morto.