Come mostrare l'ultimo accesso Whatsapp solo a determinate persone? C'è il trucco

E’ un periodo di grande fermento per l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del mercato. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, Whatsapp ha introdotto nuove opzioni per la privacy.

Con l’aggiornamento rilasciato nella giornata di ieri, infatti, gli sviluppatori hanno introdotto l’opzione “i miei contatti eccetto” per foto profilo, informazioni, ultimo accesso e stato.

Questa funzione può essere utilizzata in maniera molto importante, ed in attesa che Whatsapp rilasci il pacchetto che consente di mostrare l’ultimo accesso solo a determinate persone.

Nella documentazione, infatti, si legge che “il tuo ultimo accesso, l'immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili ai contatti presenti nella rubrica del tuo telefono, tranne quelli che decidi di escludere”.

Come fare quindi per mostrare l’ultimo accesso Whatsapp solo a determinati contatti? Bisogna essere furbi ed allo stesso tempo creativi. Utilizzando l’opzione “i miei contatti eccetto”, bisogna selezionare tutti i contatti in rubrica ad eccezione di quelli a cui si vuole mostrare l’ultimo login. Quelli che non hanno la spunta (e che non sono quindi selezionati) saranno in grado di vedere l’accesso, a differenza di quelli con la spunta che non lo visualizzeranno.

Lo stesso chiaramente vale anche per gli altri elementi per cui è disponibile l’opzione. L’unica accortezza da avere è di selezionare i nuovi contatti che si aggiungono in rubrica man mano che passa il tempo.