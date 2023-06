Come mutare le chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti? Bastano pochi tap

Tra le novità del 2023, Meta ha introdotto la possibilità di silenziare le chiamate su WhatsApp tramite un corposo aggiornamento privacy che vede coinvolti i numeri sconosciuti e, più nello specifico, lo spam.

Con questa nuova feature è finalmente diventato possibile mutare le chiamate che arrivano da numeri sconosciuti anche quando viene utilizzato WhatsApp come piattaforma, rendendo l'app verde ancora più funzionale nel contrastare il fenomeno delle chiamate "selvagge".

Per mutare le chiamate, innanzitutto dovrete verificare che la vostra app sia aggiornata alla versione più recente (soprattutto dopo giugno 2023).

A questo punto non dovrete fare altro che sbloccare il telefono, aprire WhatsApp e premere i tre puntini disposti in verticale, situati nell'angolo superiore destro. Vi si aprirà un menu a tendina, da cui dovrete scegliere Impostazioni.

Adesso selezionate la voce Privacy e scorrete fino a Chiamate. Una volta nel sottomenu, troverete come unica opzione "Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti". A questo punto il gioco è fatto.

Come spiega l'azienda nel descrivere la nuova feature, "le chiamate provenienti da numeri sconosciuti saranno silenziate, ma compariranno nella scheda Chiamate e nelle tue notifiche". Per saperne di più, vi rimandiamo alla pagina informativa del servizio.

Se, invece, siete interessati a scoprire qualche altra curiosità sull'applicazione di messaggistica, ecco perché non compare l'ultimo accesso su WhatsApp, cosa che può accadere per via di un'opzione particolare.